Aci: "Ruote nella Storia" a Castello di Costigliole d'Asti

(ANSA) - COSTIGLIOLE D'ASTI, 05 OTT - L'Automobile Club di Torino organizza in collaborazione con ACI Storico domenica 9 ottobre l'edizione 2022 di "Ruote nella Storia", raduno per auto storiche che ha come obiettivo la visita ai più importanti luoghi e siti storici della regione. Quest'anno la meta scelta è il Castello di Costigliole d'Asti. Il programma prevede il ritrovo in Piazza Vittorio Veneto a Torino e la partenza in colonna verso Costigliole d'Asti.

All'evento, patrocinato dai Comuni di Costigliole d'Asti e di Castagnole Lanze, partecipano oltre 40 vetture di interesse storico e collezionistico. Alle 11 è previsto l'arrivo a Costigliole e la sosta al Castello con la successiva visita.

Costruito sul vertice della rocca di Costigliole, di pianta quadrangolare di 60 metri di lato, con un'altezza di 25 metri e con le quattro torri che arrivano a 28 metri, è uno dei castelli più imponenti dell'Astigiano. Una lapide posta sul frontone di una porta secondaria ricorda i lavori compiuto da Corrado Asinari nel 1582. A ponente, una grande porta si apre su una scala, opera di Filippo Juvarra, che varia a seconda del piano a cui si accede. Il lato ovest ha un portale d'ingresso su una scalinata bilaterale, munita di parapetto e piastrini, con lo stemma marmoreo della famiglia Asinari. A est la facciata si espone con due torrette medievali centrali, tra le quali primeggia il ponte levatoio. Sulla facciata, tra le finestre del penultimo piano, svettano due statue marmoree rappresentanti Aurelio e Giorgio Verasis Asinari in vesti di guerrieri.

L'appuntamento nel borgo piemontese prosegue con un programma sportivo e gastronomico-culturale. I partecipanti saranno coinvolti a guidare le proprie vetture nei percorsi piemontesi, per poi proseguire verso Castagnole Lanze e giungere alla sosta finale per il pranzo.

Ricco il parco macchine, con vetture blasonate quali Ferrari 250 GTE del 1962, alcune Porsche 911 e anche una Fiat Topolino del 1952. (ANSA).