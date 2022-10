Crollo Molinette: Cirio, serve piano straordinario

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - "Quello che è accaduto ieri è assolutamente grave. In due posti in assoluto non possiamo permetterci che non ci siano le condizioni di sicurezza: nelle scuole e negli ospedali". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo il sopralluogo all'ospedale Molinette di Torino dove nella notte tra domenica e lunedì si è verificato il crollo di un controsoffitto in un corridoio. "In questa regione i problemi all'interno di un ospedale come questo, vecchio di cento anni, ci sono sempre stati - ha spiegato - è vero che questo ospedale verrà chiuso e che ci si trasferirà al Parco della Salute, ma prima che quell'ospedale venga realizzato ci vorranno 7--10 anni". Quindi - afferma Cirio - non si può immaginare di avere un ospedale strategico, importante ma anche vecchio come questo senza un piano straordinario che lo porti a garantire una vita tecnica per i prossimi 7-10 anni".

Il 2 agosto "è stato costituito su richiesta mia e dell'assessore Icardi il gruppo tecnico per la verifica delle condizioni strutturali e impiantistiche del presidio della Città della Salute e della Scienza di Torino - ha aggiunto Cirio - Entro ottobre ci deve fornire l'elenco dettagliato degli interventi immediati, quelli programmabili e quelli differibili.

Così si abbia il piano con una prospettiva di vita di sette-dieci anni". (ANSA).