Covid: in Piemonte 7.547 nuovi casi, tasso positività 25,5%

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - In Piemonte sono 7.547 i nuovi casi accertati di Covid, con un tasso di positività del 25,5%, rispetto ai 29.615 tamponi diagnostici processati, di cui 28.852 test antigenici. Negli ospedali, +57 ricoverati nei reparti ordinari - in totale sono 483 - in terapia intensiva + 2, dato complessivo 8. Sono stati registrati tre decessi. (ANSA).