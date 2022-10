Ascensore panoramico Mole chiude per un mese

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Dal 5 ottobre, per circa un mese, l'ascensore Panoramico della Mole Antonelliana di Torino resterà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione straordinaria non differibili. Lo ha annunciato, scusandosi per il disagio, il Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), società che gestisce il servizio. (ANSA).