Agricoltura, dalla Regione 2,5 milioni a agro-ambiente e bio

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - L'Assessorato all'Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha assegnato 2,5 milioni di euro complessivi a integrazione delle risorse finanziarie dei bandi 2022 del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2022 relativi alle misure agro climatico ambientali e agricoltura biologica.

"Con questa ulteriore dotazione finanziaria la Regione Piemonte garantisce il sostegno alle aziende agricole piemontesi che hanno partecipato ai bandi 2022 per interventi a favore della biodiversità nelle risaie, per le tecniche di agricoltura conservativa, per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, per la gestione ecosostenibile dei pascoli e sugli interventi a favore della conversione agli impegni dell'agricoltura biologica, in quanto permetterà la copertura di tutti i beneficiari ammessi in graduatoria della misura del Psr sull'agroambiente e della maggioranza dei beneficiari della misura sull'agricoltura biologica" precisa l'assessore regionale all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa.

Nello specifico 2.376.000 euro sono a integrazione del bando della misura 10 "Impegni agro climatico ambientali", che ha una dotazione finanziaria di 4,5 milioni di euro, 200.000 euro sono ad integrazione del bando da 2,7 milioni di euro della misura 11.1.1 "Conversione all'agricoltura biologica". La presentazione delle domande per entrambi i bandi è scaduta nel mese di giugno 2022 ed è in corso la definizione delle graduatorie dei soggetti finanziabili. (ANSA).