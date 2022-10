Recuperati due alpinisti bloccati sul Monviso

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Due alpinisti bloccati lungo la cresta Est del Monviso, poco sotto i Torrioni di Saint Robert, sono stati portati in salvo dal Soccorso Alpino, oggi pomeriggio. Sono stati loro stessi a lanciare l'allarme intorno alle 1, affermando di essere appesi alle corde. La centrale operativa ha attribuito alla missione la massima priorità in considerazione dell'elevato rischio evolutivo per il possibile sopraggiungere della sindrome da sospensione e per l'orario.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza che ha caricato a Crissolo un secondo tecnico del Soccorso Alpino a supporto e ha raggiunto gli alpinisti. Il recupero è stato effettuato con una delicata operazione aeronautica: il tecnico del Soccorso Alpino ha operato direttamente appeso al gancio del verricello. (ANSA).