Morta Rosetta Loy, verrà sepolta in Monferrato

La scrittrice Rosetta Loy, 91 anni, nata e morta a Roma, verrà tumulata nella tomba di famiglia del cimitero monferrino, a Mirabello Monferrato (Alessandria), paese di origine del padre. Proclamato il lutto cittadino, è stato ambientato proprio in questo territorio il suo romanzo più famoso, 'Le strade di polvere', edito nel 1987 da Einaudi e preludio all'aggiudicazione del prestigioso Premio Campiello l'anno dopo, storia di una famiglia di contadini agiata abbastanza da non patire la fame, ma neppure troppo abbiente da essere considerata ricca. L'11 giugno 1988 a Loy era stata conferita la cittadinanza onoraria di Mirabello dall'allora sindaco Marco Demartini. "Un legame - come fa sapere l'amministrazione comunale - rinnovato il primo ottobre 2011, quando Rosetta aveva onorato con la propria presenza uno dei primi appuntamenti mirabellesi del Festival 'PeM Parole e Musica in Monferrato', proprio nel giardino della villa paterna in via XX Settembre".