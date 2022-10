Industria, produzione in crescita nell'Alto Piemonte

(ANSA) - VERCELLI, 03 OTT - Nel trimestre aprile-giugno 2022 la produzione industriale nell'Alto Piemonte ha dovuto confrontarsi con il rialzo dei costi energetici e con le difficoltà di approvvigionamento, elementi acuiti dal conflitto russo-ucraino. I dati restano comunque positivi nelle quattro province di Biella, Vercelli, Novara e Vco, che si collocano, con la sola eccezione di Novara, al di sopra della media regionale piemontese, attestata al +3,8% rispetto al corrispondente trimestre 2021. A dirlo è l'ultima indagine sull'industria manifatturiera della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Biella, con un dato del +9,4% sul fronte della produzione, segna il migliore risultato a livello piemontese, e cresce del +12% in termini di fatturato, grazie alla tenuta registrata dal comparto tessile. Il Vco registra il +4,8% nella produzione industriale, con una crescita del fatturato del +8,7%. Vercelli si attesta al +4,4% sul fronte della produzione industriale, registrando un aumento del fatturato del +7,2%, mentre in questo trimestre Novara registra una lieve crescita della produzione con un dato del +2,2%, che la relega all'ultimo posto della graduatoria regionale, con un fatturato in aumento del +6,5%.

