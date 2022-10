Alessandra Balocco presidente e a.d. dell'azienda dolciaria

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Alessandra Balocco è il nuovo presidente e amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria. E' la sorella di Alberto Balocco, l'imprenditore ucciso a fine agosto da un fulmine durante un'escursione in mountain bike con un amico sulle montagne tra le valli Chisone e Susa..

Terza generazione della famiglia alla guida del colosso dolciario di Fossano (Cuneo), Alessandra Balocco è entrata in azienda nel 1990 e ha quindi acquisito un'esperienza pluritrentennale. A metà ottobre entrerà in azienda anche Diletta Balocco, la primogenita di Alberto. Nel consiglio di amministrazione entra anche Assunta Pinto, la vedova di Alberto Balocco.

"Le contingenze attuali rendono questo periodo storico particolarmente complesso, una vera tempesta perfetta. Con grande orgoglio, impegno e consapevolezza, prendo il timone dell'azienda - dichiara Alessandra Balocco - forte della mia esperienza, certa del prezioso aiuto di mio marito Ruggero, di mia cognata Susy e del grande appoggio di collaboratori e dipendenti, assumo questo nuovo importante ruolo, in continuità verso chi mi ha preceduto, nel rispetto della nostra storia, dei nostri valori, e pronta a traghettare l'azienda verso il domani".

Balocco è stata fondata nel 1927 e dà lavoro a 500 persone.

