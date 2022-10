Accoltellato al bar: niente domiciliari per l'arrestato

(ANSA) - BIELLA, 03 OTT - Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Gregory Gucchio, il giovane di 22 anni di Biella arrestato a fine agosto per l'omicidio di Andrea Maiolo. Da allora il giovane, legato alla sorella della vittima, è in carcere.

Il delitto era avvenuto in strada, subito dopo una lite all'interno del bar pasticceria di famiglia, di fronte allo stadio 'Pozzo Lamarmora'. Secondo una prima ricostruzione l'inizio della vicenda sarebbe stato in una discussione tra Maiolo e la sorella, in cui è intervenuto Gucchio, al lavoro come pasticcere. I legali Cristian Conz ed Eden Veronese attendono le motivazioni del riesame prima di decidere come muoversi. (ANSA).