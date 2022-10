Musica: alla russa Danilina 54° concorso chitarra Pittaluga

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 OTT - Vera Danilina, di origine russa ma proveniente da Salisburgo (Austria), è la vincitrice del 54esimo Concorso Internazionale di chitarra classica 'Michele Pittaluga', ad Alessandia. Piazza d'onore per Ausias Parejo (Spagna); al terzo posto Katarzina Smolarek (Polonia).

Jacob Cachura (Polonia) si è invece aggiudicato la sesta edizione del 'Pittaluga Junior'. Il concorso - creato nel 1968 da Michele Pittaluga, laureato in chimica e farmacia, con una grande passione per la musica - ha ricevuto, quest'anno, il patrocinio della Commissione Italiana Unesco. (ANSA).