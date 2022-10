Scultura Alba di Berruti per la nuova piazza Michele Ferrero

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - È stata inaugurata - nel giorno di San Michele - la rinnovata piazza Ferrero insieme con la nuova fontana e l'opera Alba dell'artista Valerio Berruti, dono della famiglia Ferrero. Alla presenza dell'Amministrazione comunale, della signora Maria Franca e di Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo, di fronte a un pubblico numeroso, è stata svelata la scultura alta 12,5 metri. "Nella piazza intitolata al nostro amatissimo ed indimenticabile Michele, che ha sempre rivolto il suo sguardo al nuovo e al possibile, le figure lievi e decise di Valerio Berruti ispirano i nostri pensieri e le nostre speranze" è la frase che la famiglia Ferrero ha voluto incidere sulla stele.

Il nome dell'opera realizzata in acciaio inox è Alba, omaggio alla terra su cui si erge e al tempo stesso un nome di bimba per enfatizzare l'aspetto poetico della capitale delle Langhe. "E' un motivo di profondo orgoglio - ha detto Giovanni Ferrero - per rispolverare quelle che sono le nostre radici e il senso di condivisione di questa comunità. L'albesità ha molto a che fare con l'ingegno, la capacità di lavoro e di risollevarsi a fronte di qualsiasi evenienza negativa. L'albese non solo guarda al futuro, ma riesce anche, con un passaggio di staffetta generazionale, a tramandare l'esempio alle generazioni che verranno. Gente capace di rimanere fedele a se stessa nel tempo e di reinventarsi. Voi siete il più grande esempio di cui mio padre andrebbe fiero e sappiate che il rapporto tra Ferrero e Alba è un rapporto indissolubile, un rapporto di sangue. Alba non ci ha mai traditi e noi non tradiremo mai Alba".

"Questo progetto racchiude un'emozione incommensurabile. Sono orgoglioso e riconoscente alla famiglia Ferrero, alla sua Fondazione e all'Amministrazione comunale" ha affermato Berruti.

