Elezioni: 'Meloni appesa', imbrattato manifesto a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - 'Meloni appesa'. E' stato imbrattato così a Torino un manifesto elettorale ancora presente ai cancelli di una scuola elementare nel centro storico.

La scritta 'appesa' è stata tracciata sotto il simbolo di Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni.

Nella scuola era stato allestito un seggio.

"Basta odio e cattiverie contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Dopo le parole della giornalista Rula Jebreal oggi e' la volta dei manifesti fuori le scuole. È successo a Torino, nella mia città, un manifesto elettorale imbrattato da una scritta dedicata a Meloni 'appesa'". E' quanto dichiara Augusta Montaruli, deputato Fdi. "Fratelli d'Italia - aggiunge - chiede rispetto non solo per la nostra leader ma per gli elettori che hanno dato un'indicazione netta, per la democrazia di tutti". (ANSA).