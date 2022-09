Oltre mille artiglieri alpini attesi domenica a Saluzzo

(ANSA) - SALUZZO, 30 SET - Oltre mille artiglieri alpini da montagna, in arrivo da Piemonte, Liguria ed Emilia, sono attesi domenica a Saluzzo (Cuneo) per il 26° raduno del Gruppo Aosta.

L'appuntamento annuale richiama in città gli alpini che avevano prestato servizio presso la caserma cittadina "Mario Musso", sede fino alla sua chiusura nel 1991 del gruppo Artiglieria da Montagna "Aosta".

Domenica mattina il ritrovo è fissato alle 9. In programma ci sono la sfilata per il centro cittadino, la messa in cattedrale e il pranzo nell'ex caserma. Lo scorso anno all'evento partecipò il generale Paolo Francesco Figliuolo, che proprio alla Musso iniziò la sua carriera militare. (ANSA).