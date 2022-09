Elkann, Torino è attrattiva, si vedrà nei prossimi 10 anni

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Torino ha sempre avuto la capacità di guardare al futuro e di essere un laboratorio. L'attrattività di Torino per viverci e lavorare è molto alta e questo lo vedremo nei prossimi 10 anni". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, durante la presentazione del libro 'Torino, elegante follia' di Valentina Nasi Marini Clarelli, presidente della Venetian Heritage, con le foto di Massimo Listri.

"Torino - ha osservato Elkann - è una città che ha la fortuna di avere un centro e una natura che non hanno equivalenti in Italia. E, visto che c'è sempre di più l'esigenza di essere vicini alla natura, Torino ha un importante beneficio.

È anche una città che ha le dimensioni perfette, sufficientemente grande per avere tutto quello che una città ti dà, ma non troppo per avere complicazioni. Quello che era un fattore limitante in passato, la prossimità geografica, non lo è più: oggi con il lavoro da remoto si può scegliere dove passare più tempo e privilegiare la qualità della vita" Elkann ha parlato degli annunci di Stellantis per Mirafiori: "vanno nella direzione di costruire un futuro sostenibile. Torino ha sempre avuto nella sua storia la capacità di inventare e costruire spazi nuovi ed è quello che sta avvenendo a Mirafiori. Tutti i cambiamenti legati all'elettrificazione sono una possibilità di successo in Europa.

Non dimentichiamo che la 500 è la Fiat che ha vinto più premi", ha osservato. (ANSA).