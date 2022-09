Arriva a Torino Frida Kahlo, viaggio nel mondo di un'icona

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Arriva a Torino dal primo ottobre al 26 febbraio 2023, al Museo Storico Nazionale d'Artiglieria, la mostra Frida Kahlo - Il Caos Dentro, prodotta da Navigare e dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, icona di femminilità e libertà. Un viaggio alla scoperta dell'universo di Frida, rappresentato dalle sue opere, ma anche da documenti, oggetti, fotografie, amori e passioni. Curata da Vincenzo Sanfo, Maria Rosso, Antonio Toribio Arévalo Villalba, Milagros Ancheita, Alejandra Matiz e Sergio Uribe, la mostra presenta per la prima volta una innovativa area multimediale in 4 sezioni: La colonna spezzata, con installazione in 3D; Il viaggio infinito, con nature morte e ritratti; Querido doctorcito, proiezione olografica di Frida in scala reale; e Frida privata, ritratta dal celebre gallerista d'arte Julien Lévy che conobbe Frida a New York, diventandone amante. In mostra la riproduzione di dipinti custoditi soprattutto nei musei di Città del Messico e di New York, ma anche un'opera originale di Frida: il delicato autoritratto Piden Aeroplanos y les dan Alas de Petate. Preziosa è la sezione fotografica, con gli scatti del fotografo colombiano Leo Matiz, intimo amico di Frida, ma anche quelli di Nickolas Muray, Carl Van Vechten, le fotografe Lucienne Bloch, Imogen Cunningham e Lola Álvarez Bravo, della quale si osserva una immagine di Frida Kahlo sul letto di morte.

Lungo il percorso si presentano le ricostruzioni fedeli in scala reale degli ambienti di Casa Azul a Città del Messico, dove la pittrice visse fino alla morte, nel 1954, a 47 anni; sei litografie originali di Diego Rivera, le grandi riproduzioni dei murales messicani rivoluzionari e quelle di abiti e gioielli. In mostra anche lettere autografe, pagine di diario, terrecotte della cultura Maya cara all'artista e al marito Diego e la sezione dedicata alla immortale fama di Frida, testimoniata da 41 bolli filatelici da tutto il mondo. (ANSA).