Torneo baby calciatori per la Fondazione Fibrosi Cistica

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Ha preso il via in questo weekend il torneo di calcio 'Amici per la Ricerca 2022', promosso dalla CBS Scuola Calcio a sostegno della Fondazione Fibrosi Cistica onlus. In campo i baby calciatori di 10 società delle categorie Primi Calci 2015 e Piccoli Amici 2016. Il torneo proseguirà l'1 e 2 ottobre e si concluderà l'8 ottobre, dopo 5 giornate di gara alla CBS Scuola Calcio (corso Sicilia 58, Torino). Madrina è la modella e attrice Alena Šeredová.

Parte del ricavato dei biglietti di ingresso, a 5 euro, verrà devoluto dalla CBS Scuola Calcio alla Fondazione; inoltre, nelle giornate della manifestazione alla CBS Scuola Calcio sarà presente un gazebo della Fondazione Fibrosi Cistica dove il pubblico potrà effettuare donazioni libere, e dove i volontari forniranno informazioni utili sulla patologia, la più frequente fra le malattie genetiche gravi - colpisce circa un bambino su 2.500 nati - e sulle attività a sostegno della ricerca scientifica. (ANSA).