Nitto Atp Finals, via libera a Fan Village in Piazza d'Armi

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Il Fan Village per le Nitto Atp Finals, in programma dal 13 al 20 novembre per la loro seconda da edizione torinese, si farà in piazza d'Armi, nell'area intorno al palazzetto che ospiterà le gare. La conferma e il via libera alla sua realizzazione è arrivato nella seduta odierna della VI Commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole alla deroga al Regolamento del Verde pubblico e privato che permetterà di utilizzare una parte di prato del parco, pari a 5mila metri quadri, per allestire il villaggio, che lo scorso anno era stato invece ospitato in piazza San Carlo.

L'assessore allo Sport Mimmo Carretta ha precisato che "la scelta del luogo è stata condivisa dalla Città con la Fit. Ogni giorno - ha spiegato - frequenteranno l'impianto sportivo circa 20mila persone, ma tutta la città sarà coinvolta con eventi e manifestazioni". Il collega di Giunta con delega al Verde pubblico, Francesco Tresso, ha specificato che "nell'area verde di piazza d'Armi verranno realizzati dei sottoservizi che potranno essere utilizzati per le prossime edizioni delle Atp Finals, ma anche per altre future manifestazioni che animeranno il Pala Alpitour, mentre le strutture saranno rimosse al termine di ogni evento". In Commissione è stato poi assicurato che "il rifacimento del prato verrà effettuato subito dopo la manifestazione, se il clima lo permetterà, oppure a febbraio. A fine marzo - hanno spiegato i dirigenti degli uffici comunali interessati - il prato dovrebbe comunque essere completamente ripristinato. Tutti i costi di ripristino saranno a carico della Fit" (ANSA).