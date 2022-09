Italgas: Gallo, a Torino laboratorio ricerca su nuovi gas

(ANSA) - TORINO, 29 SET - "Porteremo a Torino un laboratorio di ricerca che sarà posizionato in corso Regina Margherita, dove faremo ricerca su tutti i nuovi gas e materiali. Un laboratorio all'avanguardia". Lo ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di italgas, che a Torino, città dove la società è nata, ha festeggiato i 185 anni.

"Sarà la terza ristrutturazione che faremo in città", ha ricordato Gallo. A Torino Italgas sta realizzando un programma di investimenti pari a oltre 500 milioni di euro. Alla fine del 2021 ha concluso l'importante intervento di riqualificazione della sede di largo Regio Parco, progettato e realizzato da Giugiaro Architettura, che ha richiesto un investimento di oltre 60 milioni di euro e ha permesso di rinnovare due imponenti edifici, realizzando ambienti moderni ed ecosostenibili dove lavorano circa 400 dipendenti.

"Italgas è un campione di impresa italiana, è stata capace non solo di consolidare una presenza nazionale, espandersi, generare ricchezza e valore, ma anche di rappresentare un baluardo tecnologico e infrastrutturale in un momento di grande vulnerabilità", ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo.

