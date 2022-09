Flashback festeggia i 10 anni e inaugura nuova sede Habitat

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Flashback Art Fair festeggia il decimo compleanno nel nuovo spazio nel quartiere di Borgo Crimea. La fiera dove l'arte è tutta contemporanea si svolgerà dal 3 al 6 novembre all'interno di Flashback Habitat, in corso Giovanni Lanza 75, un grande hub culturale che nasce grazie allo strumento urbanistico dell'uso temporaneo deliberato dal Comune di Torino e all'accordo tra l'Associazione Flashback e il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Il titolo è he.art, termine che nasce dall'elaborazione di heart/cuore e contiene al suo interno la parola arte. L'immagine guida è stata realizzata sulla base dell'opera di Alessandro Bulgini Opera Viva - he.art che pone l'accento anche sulla necessità di ripensare la relazione centri/periferie. Una quarantina gli espositori - gallerie come Alessandra Di Castro, Carlo Orsi, Galleria dello Scudo e Gian Enzo Spero - selezionati sulla base di un impegno comune nella ricerca di riscoprire tecniche, opere, artisti.

"Questa edizione segna un passaggio importantissimo ed emozionante per la nostra realtà - spiegano Ginevra Pucci e Stefania Poddighe - sottolineando il nostro impegno verso l'arte e verso la città di Torino. Condividere questo momento con tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni, dai galleristi agli appassionati, dalle Istituzioni ai nostri collaboratori, rappresenta un grande traguardo costruito in condivisione. Con la nascita di Flashback Habitat, che inaugura a novembre con la fiera, grazie alla direzione artistica di Alessandro Bulgini, costruiremo insieme un luogo di accoglienza creativa".

Protagoniste sono le opere che coprono 2000 anni di storia: tra queste la Fanciulchiara di Giacomo Balla, ritratto della figlia Elica, presentata da Aleandri Arte Moderna, la cinquecentesca Predella di Bernardino Lanino di Flavio Pozzallo; il Senza Titolo (Il sogno) del 1950 di Carol Rama, presentata da Galleria Del Ponte. (ANSA).