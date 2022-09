Torna domani l'Italian Tech Week, protagonista l'innovazione

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Torna domani l'Italian Tech Week, evento annuale di Italian Tech, il canale tematico di Gedi dedicato all'innovazione e alla tecnologia. Alle Ogr Torino -l'hub dedicato alla cultura contemporanea, all'innovazione e all'accelerazione d'impresa - sono in programma due giorni di incontri, dialoghi, dibattiti e presentazioni, che vedranno protagonisti tra i personaggi più di spicco nel panorama tech globale, per un totale di più di 100 ospiti da più di 10 Paesi.

Italian Tech Week - con il patrocinio della Città di Torino e grazie al sostegno di Fondazione Crt e Ogr Torino - si propone come momento d'incontro per le realtà tech italiane e internazionali.

Il programma è ricco di personaggi di spicco - startupper, studiosi, imprenditori - che verranno a raccontare le loro ricerche e la loro esperienza. In agenda una serie di workshop, le masterclass, ad accesso gratuito su prenotazione, in cui alcuni esperti dialogheranno con i presenti su temi di propria competenza. Guest star dell'edizione 2022 sarà Patrick Collison, ceo e co-fondatore di Stripe, che dialogherà con John Elkann.

Sul palco dell'Italian Tech Week ci saranno anche Manuel Agnelli, che parlerà di musica e tecnologias e presenterà in anteprima il nuovo album 'Ama il prossimo tuo come te stesso', e Achille Lauro che proporrà il proprio metaverso, una sorta di "museo" digitale in cui sono esposti abiti, grafiche, opere e idee.

Moltissimi i relatori italiani e internazionali: Giuseppe Cataldo (Nasa), Loris Degioanni (Sysdig), Eric Demuth (Bitpanda), Federico Faggin, Roya Mahboob (Robotic Afghan Girls), Simone Mancini (Scalapay), Sami Marttinen (Swappie), Felix Ohswald (GoStudent), Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia), Anna Petrova (Startup Ukraine), Diego Piacentini (ExorSeeds), Alec Ross (Bologna Business School), Peter Ternström (Jetson Aero). (ANSA).