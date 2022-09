Galleria 'Elena Salamon Arte Moderna' compie 20 anni

(ANSA) - TORINO, 28 SET - La Galleria Elena Salamon Arte Moderna festeggia 20 anni di attività. L'avvicinarsi del compleanno permette alla gallerista di ripercorrere le tappe che hanno scandito la crescita della galleria dal 2002 a oggi.

Nipote e figlia d'arte, Elena Salamon è cresciuta respirando opere, fiere, mostre e artisti. A partire dagli anni Cinquanta i nonni aprono la prima galleria di stampe, negli anni a seguire allestiscono mostre di Mantegna, Dürer, Hokusai, Toulouse Lautrec. Nei primi anni Settanta i figli Gian Alvise, Silverio e Harry aprono tre gallerie in-dipendenti. L'odore della carta lo respira fin da piccola nello spazio espositivo della nonna dove impara a fare i passepartout. È grazie a lei, una signora dai modi gentili e garbati, che impara l'amore per le "piccole cose belle". Al contempo è per merito del padre, durante i suoi ultimi anni di vita, che 'impara a comprare' le opere, riconoscerne la veridicità e a stimarne il valore. Nel 2002, dopo la morte del padre, Salamon decide di aprire una piccola galleria. Si specializza in stampe originali del Novecento e in stampe giapponesi del periodo Ukiyo-e e Shin Hanga, con qual-che escursione nell'arte antica.

In questi vent'anni Elena Salamon allestisce diverse mostre monografiche sia su artisti del Novecento quali Matisse, Mirò, Chagall, Warhol, Calder, Picasso, Bra-que, Delaunay sia su maestri giapponesi come Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Ha-sui, oltre a qualche rassegna collettiva sugli Impressionisti e sull'Arte astratta. (ANSA).