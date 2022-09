Expocasa con 200 marchi, ingresso gratuito a Lingotto Fiere

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Al via Expocasa, dall'1 al 9 ottobre all'Oval Lingotto Fiere di Torino. Lo show room dedicato all'evoluzione del gusto dell'abitare apre la stagione autunnale delle manifestazioni programmate a Torino da Gl events Italia e per la terza volta l'ingresso è gratuito. Circa 100 gli espositori, in rappresentanza di 200 marchi, su 20.000 mq.

Almeno 35.000 i visitatori attesi in 9 giorni. Più di 50 gli appuntamenti e workshop in programma. In fiera, dove il pubblico può anche acquistare, sono disponibili 2 sportelli gratuiti per parlare di fiscalità (con l'agenzia delle entrate) e di consigli strutturali (con l'ordine degli ingegneri). Decine le attività educative e ricreative per intrattenere i più piccoli. Due le parole chiave: design e accessibilità. Al centro anche l'impatto energetico. Alle due anime principali, l'arredo e la sezione tecnica e consulenziale per ristrutturazioni, materiali, progettazione, serramenti, climatizzazione, si aggiungono 1.000 mq dedicati al benessere con l'area Green Life. Tra le curiosità: nuovi percorsi olfattivi e, prima fiera in Italia a proporre il suo profumo per ambiente. Inoltre, per garantire momenti di relax, tutte le sere fino alle 21 ci sarà l'aperiexpo.

"Expocasa è un evento B2C consolidato negli anni, di cui siamo orgogliosi anche per la ricaduta economica positiva sul territorio. Da 59 edizioni non si è mai fermato, unico evento organizzato in presenza anche nel 2020, in piena pandemia.

Rivolto al grande pubblico e ai professionisti, torna ogni anno con la sua capacità di anticipare le tendenze, di interpretarle, di offrire spunti declinabili per le esigenze di tutti", spiega Lamberto Mancini, amministratore delegato di Gl events Italia.

Il taglio del nastro è sabato 1 ottobre alle 11,30 con la tavola rotonda "Design & Designer alla presenza di due vincitori del "Compasso d'Oro 2022", il premio dedicato al design italiano di qualità, un'opportunità di confronto sui nuovi trend del design. (ANSA).