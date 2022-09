Business School Escp apre anno accademico con numeri record

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Prende il via un nuovo anno accademico per Escp Business School e l'ateneo internazionale si presenta all'appuntamento con numeri da record. Quello che verrà inaugurato il prossimo 30 settembre sarà infatti il miglior anno accademico di sempre per Escp, che nella sede di Torino si prepara ad accogliere 748 studenti, di cui 700 in presenza e 48 online, il 14% in più dell'anno accademico 2021-22, quando gli studenti iscritti erano stati 660.

Negli ultimi anni, la politica di internazionalizzazione della Business School e l'ampliamento dell'offerta formativa hanno portato un incremento rilevante delle iscrizioni sul campus di Torino. Grazie ad azioni volte a rendere la sede italiana di Escp sempre più internazionale, innovativa e competitiva, la business school attrae a Torino giovani talenti che arrivano da America, Asia e Africa, oltre che da tutta Europa.

Nell'Anno Accademico 2022-2023, ci saranno 59 nazionalità rappresentate in classe, con una percentuale di internazionalità del 62%. Dei 748 studenti immatricolati, infatti solo 242 sono italiani. I Paesi più rappresentati tra i 506 studenti stranieri sono Francia, con ben 201 iscritti, Cina e Germania, rispettivamente con 64 e 62 studenti Il forte incremento di iscritti, così come la componente internazionale, sono trainati dagli studenti del Bachelor in Management, il corso di Laurea Triennale internazionale che combina le tematiche del management con materie umanistiche a corsi di lingue e di sviluppo personale che quest'anno ospita a Torino ben 418 studenti, solo il 18% dei quali italiani. Tra i percorsi erogati da Escp a Torino continua il successo del Master in International Food & Beverage Management, al primo posto a livello globale nella classifica Eduniversal dei migliori programmi specialistici che preparano a una carriera manageriale internazionale nel campo dell'industria agroalimentare e delle bevande. (ANSA).