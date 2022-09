Aci:a Fossano 300 studenti in aula per corso guida sicura

(ANSA) - CUNEO, 28 SET - Edizione di successo a Fossano per Sara Safe Factor, il tour dedicato agli studenti in età da patente che Sara Assicurazioni, in collaborazione con ACI Sport ed i Centri Guida Sicura ACI Sara, mette in pista da 18 anni per sollecitare i giovani sulla sicurezza stradale. L'appuntamento, organizzato martedì 27 settembre in collaborazione con l'Automobile Club Cuneo, ha coinvolto presso l'aula magna dell'IIS Vallauri oltre 300 studenti. Protagonisti della giornata sono stati il responsabile del Roma Bike Park Emiliano Cantagallo che ha intrattenuto gli studenti sul corretto utilizzo della bicicletta e il pilota professionista Andrea Montermini che ha mostrato ai ragazzi le regole base della guida sicura.

Alla tappa di Fossano sono intervenuti anche il dirigente scolastico Paolo Cortese, Rosario Giordano di Aci Sport che ha presentato alcuni dati sull'incidentalità e il direttore dell'Automobile Club Cuneo Giuseppe De Masi, che commenta: "Quasi la metà degli incidenti stradali è imputabile a comportamenti sbagliati, quali in primis la guida distratta, con contestuale uso dello smartphone. Migliorando il livello di attenzione si potrebbe arrivare a dimezzare il numero dei sinistri, che purtroppo in Europa sono ancora la prima causa di morte per i giovani tra i 20 e i 24 anni. È importante a questa età conoscere bene le più importanti regole della sicurezza stradale. Oggi ci si iscrive a scuola guida addirittura prima del compimento dei 18 anni eppure, anche alla guida, non è mai troppo tardi per imparare, per esempio frequentando dei corsi di guida sicura. Come ha ben fatto intendere il pilota Andrea Montermini, è meglio perdere un minuto della propria vita per imparare in sicurezza piuttosto che perdere la vita in un minuto".

Il tema della sicurezza stradale è al centro dell'impegno di Sara con il Sara Safe Factor, un progetto itinerante condotto in collaborazione con ACI Sport che coinvolge gli studenti in età da patente di numerosi istituti superiori in una trentina di città italiane. Grazie alla partecipazione di piloti professionisti che portano la loro diretta esperienza, i ragazzi possono apprendere l'importanza di una guida corretta e responsabile. (ANSA).