Unicef celebra 75 anni di legame con la Centrale del Latte

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Due giorni di festa, sabato e domenica a Villa Amoretti, con l'Unicef che celebra il suo legame con Torino e la Centrale del Latte.

Alla fine degli anni Quaranta cominciarono ad arrivare i primi carichi di latte in polvere, perché inviare il latte fresco era troppo costoso, considerando la difficoltà nel disporre di attrezzature per la refrigerazione. L'Unicef divenne il "benefico lattaio" dei bambini d'Europa. Si racconta addirittura che i bambini chiedessero una tazza di Unicef, credendo che l'acronimo fosse un sinonimo di latte. Provvidenziale fu il contributo dell'Unicef, che si concretizzò nell'erogazione di generi alimentari destinati all'Italia centro-meridionale per un valore di cinque milioni e mezzo di dollari. Né furono trascurati i prodotti vitaminici, per arricchire nella stagione invernale le razioni alimentari dei bambini e delle madri e per svolgere una campagna anti-rachitismo nel Sud e nelle isole. Sul contributo Unicef fu infine disposto uno stanziamento per la pastorizzazione del latte e per la costruzione in Italia di 12 Centrali del Latte di cui una è quella di Torino in Via Filadelfia. A distanza di 75 anni, l'Unicef è ancora presente laddove ci sia necessità di aiuti per l'infanzia: in questo periodo la maggior parte va ai bambini e alle bambine dell' Ucraina. (ANSA).