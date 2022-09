Promozione dop e docg Langa Monferrato, 2 denunciati da Gdf

(ANSA) - ASTI, 27 SET - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura Europea (EPPO-European Public Prosecutor's Office) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 200mila euro, nei confronti di due persone, di cui una rappresentante legale pro tempore di un'associazione esercente l'attività di promozione dei prodotti Dop e Docg delle Langhe e del Monferrato, territori dichiarati patrimonio mondiale dall'Unesco L'associazione nel 2017 e nel 2018 avrebbe presentato alla Regione Piemonte due distinte richieste di contributo a fondo perduto, riferite a due manifestazioni di promozione e valorizzazione di prodotti dop e docg tenutesi nelle città di Alba e Asti, duplicandone però i costi.

"Il meccanismo fraudolento si è realizzato attraverso una società, riferibile ad uno degli indagati, incaricata dall'associazione di realizzare gli eventi - spiegano dalle Fiamme Gialle - la quale ha predisposto la documentazione fittizia relativa a spese in parte mai sostenute e successivamente posta a corredo delle domande di contributo unionale". I due sono stati segnalati alla Procura Europea per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. Le indagini sono in corso. (ANSA).