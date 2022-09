Covid: in Piemonte 4.561 nuovi casi, positività al 21%

(ANSA) - TORINO, 27 SET - In Piemonte 4.561 nuovi casi accertati di Covid, con un tasso di positività del 21,0%. I tamponi diagnostici processati sono 21.724 (di cui 20.975 test antigenici). In aumento i ricoverati nei reparti ordinari, +10 rispetto a ieri, numero totale a 293, invariato, invece, il numero dei degenti in terapia intensiva, sempre 6. Il tasso di occupazione dei letti è, rispettivamente, del 4,3% e dell'1%. E' stato registrato anche un decesso. (ANSA).