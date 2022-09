Cinema: al Festival Ferrero' si parla di Tognazzi e Pasolini

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 SET - Dal 2 all'8 ottobre Alessandria ancora protagonisti nel cinema con il Festival 'Adelio Ferrero', diretto da Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli. Per l'ottava edizione ricco calendario di iniziative e una serie di incontri, in diverse sedi cittadine, con protagonisti della cultura, critici, scrittori, musicisti, registi e compositori. Si inizia con un appuntamento dedicato a 'Ugo Tognazzi 100' (quest'anno il popolare attore sarebbe diventato centenaria), con la partecipazione del figlio Ricky.

In una giornata dedicata a Pier Paolo Pasolini (ricorre il centenario della nascita) protagonista sarà l'attore Ninetto Davoli, amico di uno dei maggiori intellettuali del '900. Lo sceneggiatore Antonio Tentori, per i 40 anni dall'uscita del film 'Tenebre', racconterà il maestro del thriller Dario Argento. Per l'ultimo appuntamento del Festival in programma, al Teatro Alessandrino, l'incontro con Caterina Caselli che parlerà del rapporto fra cinema e musica, con il documentario 'Caterina Caselli una vita, cento vite'.

Saranno, quindi, proclamati i vincitori del premio 'Adelio Ferrero 2022' e consegnato quello 'Claudio G. Fava'. Il Festival è dedicato dal 1978 - anno dopo la sua scomparsa - ad Adelio Ferrero, critico nato ad Alessandria, tra i primi insegnanti di materie cinematografiche al Dams di Bologna, autore di libri ancora oggi punti di riferimento per studenti e studiosi.

