Calcio: addio allo stadio per fondatore Ultras Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 SET - Ultimo saluto nello stadio Moccagatta di Alessandria, a Mario Di Cianni, 64 anni, 'Capo Mario', fondatore del gruppo Ultras 1974 dei tifosi dei Grigi morto domenica per una malattia incurabile. Al termine del funerale, il feretro infatti è stato portato sul campo accompagnato dai cori dei tifosi anche di Torino, Fiorentina, Genoa, Pro Vercelli, Atalanta e Como. Di Cianni faceva parte dell'organigramma dell'Us Alessandria Calcio 1912, come Slo (supporter liaison officer), delegato ai rapporti con la tifoseria. Alle sue esequie oggi erano anche presenti tutti i giocatori e i dirigenti grigi. "Lasci un grande vuoto per tutti, ma da lassù saprai guidarci verso scelte importanti e vittorie esaltanti, come l'ultima che ci hai regalato prima di lasciarci.

Grazie Mario. Adosss Grande Capo Mario. Con immenso affetto. Il tuo pres", il messaggio personale del patron dell'Alessandria Luca Di Masi. (ANSA).