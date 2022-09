Apre a Torino Trouvaille, libreria e bottega del fantastico

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Apre in via Barbaroux a Torino, sabato 1ottobre, Trouvaille, nuova libreria e bottega del fantastico Un catalogo interamente dedicato alla letteratura fantastica in tutte le sue declinazioni: fantasy, fantascienza, fiabe e miti, autori visionari e controcorrente, classici e novità, e ancora libri illustrati, graphic novel, libri tecnici per scrittori e illustratori, nuovi e usati, in italiano e in lingua originale. Un laboratorio permanente e aperto per chi pratica i mestieri del libro o ha un grande progetto nel cassetto e sogna di trasformarlo in immagini e parole.

Nel giorno dell'inaugurazione sono in programma numerosi incontri a partire dalle 10,30. (ANSA).