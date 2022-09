Torino Fringe Festival, apre la call per artisti e compagnie

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Si scaldano i motori per l'edizione 2023 del Torino Fringe che si terrà dal 16 al 28 maggio: il festival multidisciplinare di arti performative che coinvolge tutto il territorio piemontese, rendendolo una vetrina e un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per il Teatro Off, è pronto a selezionare i protagonisti della sua undicesima edizione. Da oggi, lunedì 26 settembre, infatti, prende il via la call rivolta ad artisti e compagnie italiane e internazionali che vogliono far parte della programmazione della prossima attesa manifestazione, che ha visto oltre 10.000 presenze solo nell'ultima edizione di maggio.

A partecipare al bando possono essere singoli artisti o compagnie, di qualunque nazionalità, che propongano spettacoli dal vivo in qualunque lingua, editi o inediti. Che siano performance indoor o outdoor, anche itineranti e in spazi non convenzionali pubblici e/o urbani, come da filosofia del Fringe, c'è tempo fino al 31 ottobre per presentare le candidature tramite la compilazione del form online che si trova alla pagina https://www.tofringe.it/call-2023-ita/ l Torino Fringe è un festival di teatro off e di arti performative nato nel 2013 sulla scia delle esperienze dei più importanti festival off europei, incentrati sulla massima accessibilità e il coinvolgimento del tessuto sociale e urbano della città di riferimento. (ANSA).