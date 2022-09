Teatro Stabile Torino, inaugura Il crogiuolo di Miller

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Sarà il dramma di Arthur MIller Il crogiuolo a inaugurare, lunedì 3 ottobre alle 20, in prima nazionale, la nuova stagione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale al Teatro Carignano. Traduzione di Masolino d'Amico, regia di Filippo Dini. Lo spettacolo è interpretato da Virginia Campolucci, Gloria Carovana, Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase, Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio Bogin, Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, Caterina Tieghi, Aleph Viola. Le scene sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, le luci di Pasquale Mari e le musiche di Aleph Viola. Collaborazione coreografica di Caterina Basso e aiuto regia di Carlo Orlando.

Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale con il sostegno della Fondazione Crt, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di Icm partners Resterà in scena al Carignano fino al 23 ottobre e successivamente sarà in tournée in Italia. (ANSA).