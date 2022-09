Fumettibrutti firma manifesto Festival del Digitale Popolare

(ANSA) - TORINO, 26 SET - È Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, fra le migliori autrici della scena fumettistica italiana, a realizzare, grazie alla collaborazione con Etna Comics, il manifesto del primo Festival del Digitale Popolare che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. Nella locandina si vede una figura femminile, con uno smartphone in mano e un visore per la realtà virtuale, appoggiata alla Mole Antonelliana.

"Siamo orgogliosi che un'artista sensibile e innovativa come Yole ci abbia fatto dono di questo manifesto - commenta Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale - Identità, cultura, diritti, digitale alla portata di tutti sono alla base del lavoro della Fondazione e del Festival, perché il digitale è popolare quando davvero è compreso da tutti e rappresenta un progresso per tutti. Questa la sfida del Festival e avere al nostro fianco per raccontarla un'autrice di questo talento è una premessa di successo". (ANSA).