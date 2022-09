L'affluenza alle 23, alla chiusura delle urne per il voto delle politiche del 25 settembre, in Piemonte è stata del 66,36%, leggendo i dati del Viminale sui votanti per la Camera e per il Senato sul totale dei 1.181 comuni, a fronte del 75,18% alla Camera e del 75,10% al Senato del 2018. Ancora mancanti nel conteggio i voti dall'estero.

La provincia dove l'affluenza è stata maggiore è Cuneo (68,92% sia alla Camera che al Senato rispetto al 76,91% della Camera e al 76,81% del Senato nel 2018 ), quella con meno votanti è stata il Verbano-Cusio Ossola (63,57% sia alla Camera che al Senato, rispetto al 73,08% alla Camera e al 73,14% al Senato del 2018).