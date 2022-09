Avvocato Besostri, a Ostana 27 reclami su 47 votanti

(ANSA) - TORINO, 26 SET - A Ostana, Comune in provincia di Cuneo di lingua storica Occitana, "su 47 votanti 27 hanno presentato reclami" per "il diverso trattamento delle minoranze linguistiche fra regioni a statuto speciale e non": a dirlo è Felice Besostri, uno degli avvocati che con il loro ricorso hanno portato alla bocciatura della legge elettorale conosciuta come Porcellum da parte della consulta. "In tutta Italia al momento dovrebbero essere circa 350" ha aggiunto Besostri che si è occupato dei reclami con il coordinamento democrazia costituzionale. (ANSA).