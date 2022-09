Due arresti ad Alessandria per truffa delle 50 euro

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 SET - La polizia di Alessandria ha arrestato due uomini accusati di truffa. Gli agenti della Squadra Volanti li hanno fermati alcuni giorni fa, dopo questi a bordo delle loro auto avevano compiuto un'improvvisa inversione a U. Ad insospettire gli agenti il loro atteggiamento nervoso.

E' emerso che uno dei due aveva precedenti per truffa. A bordo dell'auto sono stati ritrovati dieci pacchetti di sigarette parzialmente nascosti nella parte posteriore del veicolo, mentre i due avevano in tasca una banconota da 50 euro ciascuno. E' bastato così contattare il vicino bar tabaccheria per scoprire che poco prima uno dei due fermati aveva preso un caffè e acquistato un pacchetto di sigarette. Infine delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, è emersa la truffa denominata 'dei 50 euro', che consiste in pagare i prodotti con una banconota di questo taglio, per poi distrarre chi è alla cassa e riprendersela insieme al resto. Così era stato fatto anche in questo caso. Durante la perquisizione sono stati trovati 1600 euro e altri pacchetti di sigarette considerati dagli investigatori provento di altre truffe. (ANSA).