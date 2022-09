Terra Madre: tanti ospiti ucraini,si presenta Arca del Gusto

(ANSA) - TORINO, 23 SET - L'Ucraina è uno dei focus a Terra Madre Salone del Gusto, organizzato dal 22 al 26 settembre da Slow Food al Parco Dora di Torino. Dal paese martoriato dalla guerra sono arrivati produttori di cibi e vini, accademici e influencer, le leader locali di Slow Food Julia Pitenko e della rete dei giovani dell'associazione, Sofiia Pitenko, l'ideatrice della 'Bottega delle tradizioni', Marna Blaskaya, che guida un progetto di sostegno alla valorizzazione dei piccoli produttori ucraini.

Slow Food ha da tempo promosso una rete di sostegno per i contadini che "continuano a lavorare in condizioni estreme, rischiando la vita per prendersi cura dei loro animali, dei raccolti e delle comunità. Domenica 25 settembre, inoltre, i ricercatori dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) presenteranno l'Atlante dell'Arca del Gusto, un capitolo del progetto internazionale di Slow Food per tutelare e promuovere il patrimonio alimentare in via di estinzione. Il libro è il risultato di una ricerca condotta, prima dello scoppio del conflitto, dall'ateneo di Pollenzo in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia e Slow Food Ucraina.

(ANSA).