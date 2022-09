Terra Madre: cibo e mezzi elettrici allo stand del Turinista

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Tra i più innovativi stand a Terra Madre Salone del Gusto, dal 22 al 26 settembre a Parco Dora, quello organizzato dal portale www.turinista.com e da De Maria Advisory Group in collaborazione con Inevento, nell'area Street food (ingresso corso Mortara). Si mescolano informazione e food per addetti ai lavori e pubblico. Ciliegina sulla torta lunedì 26 settembre, a partire dalle ore 18,, la 'merenda sinoira del contadino' alla presenza del fondatore di Slow Food e Terra Madre, Carlo Petrini, che riceverà un premio. Allo stand del portale www.turinista.com partecipano firme eccellenti dell'enogastronomia, dal food delivery di qualità di Cosaporto agli artigiani del pane Luca Scarcella de "il forno dell'angolo" e Alessandro Spoto de il "Pane di una volta". E poi Elena D'Ambrogio Navone, giornalista di costume, romanziera e titolare del ristorante QR Quadrilatero Romano in via delle Orfane; i monopattini, le bici e gli scooter elettrici di Motorgreen per unire all'enogastronomia il tema della transizione ecologica verso una mobilità 'dolce'. (ANSA).