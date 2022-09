Nuovi progetti Pinacoteca Agnelli, mostra Tiepolo x Starling

(ANSA) - TORINO, 23 SET - La Pinacoteca Agnelli ha pronti i nuovi progetti per la stagione autunnale. Il 2 novembre inaugura la seconda edizione di Beyond the Collection negli spazi della collezione permanente, con la mostra Tiepolo x Starling, e quattro nuove installazioni sulla Pista 500 di Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin e Superflex.

Durante la settimana di Artissima, la Pinacoteca presenta la performance di Nina Beier e Bob Kil sulla Pista 500 e il lancio della pubblicazione che accompagna la mostra Turn Me On di Sylvie Fleury, fino al 15 gennaio 2023 al terzo piano del museo.

La famosa opera di Giambattista Tiepolo Alabardiere in un paesaggio, conservata in Pinacoteca Agnelli, diventa punto di partenza per il progetto espositivo di Simon Starling negli spazi della collezione. Continuando una ricerca iniziata nel 2019, l'artista concettuale inglese immagina di ricongiungere la tela alla sua parte mancante. Attraverso fotografia, scultura e installazione, Starling rilegge la narrazione del quadro del Tiepolo e identifica nel taglio della tela una metafora con la storia del contesto e della collezione che la ospita.

Le quattro nuove installazioni, che si aggiungono alle opere già presenti sul giardino sospeso sul tetto del Lingotto, approfondiscono il rapporto con la strada e la sua fruizione in movimento. Il progetto, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, è quello di una mostra all'aperto che si sviluppa nel tempo oltre che nello spazio, con dialoghi inediti tra le opere esposte, la strada e il giardino che le ospitano, e il paesaggio circostante. (ANSA).