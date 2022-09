Imprese: Petrini, bene comune sia su stesso piano profitto

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "Non esiste una crescita infinita, in questa fase storica bisogna saper governare i limiti. Ci vuole un approccio economico che metta il bene comune sullo stesso piano del profitto". A sottolinearlo al convegno 'Bilancio sociale e di sostenibilità: stimolo alla rigener-azione aziendale', organizzato a Terra Madre Salone del Gusto dall'Ordine dei commercialisti di Torino, il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, che ha dunque spronato i commercialisti a stare "vicini alle imprese che affrontano questa transizione, perché siete un tassello importantissimo per favorire questo mutamento dei paradigmi economici".

E proprio per facilitare la stesura di questi report, l'Ordine dei commercialisti, insieme al Dipartimento di Management dell'Università, ha realizzato un Modello operativo presentato oggi durante l'incontro dai curatori, Davide Barberis e Rosanna Chiesa, che hanno evidenziato come sia complesso applicare la sostenibilità ai processi aziendali. "E i commercialisti - hanno aggiunto - devono essere in grado di rendere conto dal punto di vista contabile e amministrativo dell'operato sociale e ambientale di un'impresa", perché "il mondo chiede alle aziende una sostenibilità non solo a parole, ma misurabile e concreta". (ANSA).