Fiamme in un condominio a Biella, quattro intossicati

(ANSA) - BIELLA, 23 SET - Paura stamattina all'alba in via Trento a Biella, dove vigili del fuoco e personale sanitario hanno soccorso alcuni inquilini rimasti intossicati dal fumo fuoriuscito da un alloggio in un condominio.

L'allarme è avvenuto in uno stabile di una delle zone residenziali di Biella. L'appartamento al primo piano non era abitato e all'interno dei locali è scoppiato un incendio e il fumo ha interessato tutti i piani alti. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento. Sono state portate fuori dallo stabile anche quattro persone rimaste intossicate dal fumo inalato e soccorse dal personale sanitario.

Le loro condizioni non sono gravi e sono stati trasportati in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme e insieme alle forze dell'ordine procederanno a verificare le cause del rogo. (ANSA).