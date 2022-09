Cinema indipendente, 95 film al Torino Underground Cinefest

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Nove giorni di cinema indipendente, 95 film per quasi 53 ore di proiezioni, 57 anteprime, 4 mondiali, 4 europee e 49 italiane. Sono i numeri della nona edizione del Torino Underground Cinefest, in programma dal 27 settembre al 5 ottobre al CineTeatro Baretti con film provenienti praticamente da tutto il mondo. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania i Paesi più rappresentati, anche se non mancano pellicole provenienti da Taiwan, Sud Africa, Brasile, Argentina, Lettonia, Ucraina, Cina, Australia e Iran.

Ai 60 film in concorso ufficiale, fra lungometraggi, documentari e cortometraggi, si aggiungono quest'anno tre nuove sezioni con 35 film, 'Italian Showcase', sezione riservata alle produzioni italiane, 'Sperimentale' e 'Insane'. "Una programmazione ricca, intensa e di grande qualità - sottolinea il direttore artistico, Mauro Russo Rouge -. Stiamo ricevendo tante manifestazioni di interesse da parte del pubblico, moltissimi sono ad oggi i biglietti venduti e tante le testate che si stanno accreditando. Mi sembra di poter dire che tutto stia andando per il meglio. Ormai manca pochissimo - conclude - e siamo tutti pronti allo start". (ANSA).