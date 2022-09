Al Museo Archeologico del Canavese la mostra Incensum

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Racconta la straordinaria storia della via dell'incenso la mostra Incēnsum che, dopo i Musei Reali di Torino e il National Museum di Mascate, approda al Museo Archeologico del Canavese, dove potrà essere visitata gratuitamente dal 30 settembre al 21 aprile. L'allestimento grazie alla collaborazione tra l'associazione Per Fumum, presieduta da Roberta Conzato, e il Museo Archeologico del Canavese diretto da Marco Cima.

"Il nostro intento è quello di valorizzare le ricchezze del territorio - spiega Conzato - Ancora una volta, grazie anche alla collaborazione di studiosi ed esperti, siamo riusciti a realizzare un percorso di mostra che integra oggetti già presentati nelle precedenti edizioni con oggetti mai esposti, tra cui un raro bruciaprofumi di età tardo romana (IV-V secolo d.C.) proveniente da uno scavo archeologico condotto dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino a Fiorano Canavese, il cui ritrovamento è recentissimo".

Nel periodo della mostra il Museo Archeologico proporrà anche laboratori didattici per le scuole. Il sistema SpaceMuseum, app scaricabile gratis, consentirà di ottenere materiale didattico e l'e-book della guida del Museo archeologico. Prevista anche una area olfattiva all'interno del percorso di visita, studiata da Roberta Conzato, che permetterà al visitatore di immergersi completamente nell'atmosfera esotica degli aromi, e una conferenza sulla storia della profumeria. (ANSA).