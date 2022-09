Musica: al 54° Concorso Pittaluga concesso patrocinio Unesco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 SET - Concesso dalla Commissione Italiana Unesco il patrocinio alla 54esima edizione del Concorso Internazionale di Chitarra Classica 'Michele Pittaluga', in considerazione del valore culturale e artistico dell'iniziativa.

A giorni si attende, invece, l'assegnazione della medaglia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a sottolineare fin dal 1997 la continuità nel tempo, il pregio e la particolarità dell'appuntamento musicale. Il 'Pittaluga', quest'anno, si terrà in due diverse sezioni: il Senior dal 26 settembre all' 1 ottobre e lo Junior l'1 ottobre. Al primo sono iscritti 35 concorrenti da molte parti del mondo: alcuni, per la guerra in Ucraina sono stati però costretti a rinunciare al viaggio. In giuria Maximo Diego Pujol (Argentina), Cecilio Perera (Messico), Giampaolo Bandini (Italia), Guillem Perez Quer (Spagna), Hugues Navez (Belgio), Doron Salomon (Israele), Micaela Pittaluga, presidente. Due i concerti in programma: 'Fantasia para un Gentilhombre' e 'Concierto de Aranjuez', entrambi del compositore spagnolo Joaquin Rodrigo, accompagnati dall'Orchestra Classica di Alessandria. Prove eliminatorie e semifinali al Conservatorio 'Vivaldi; finale al Teatro Alessandrino. (ANSA).