Fondazione CrA, in un anno erogati 3 milioni e mezzo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 SET - Nel 2021 la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha erogato 3.500.291 di euro (+7% rispetto all'anno precedente). A presentare il bilancio di missione è stato il presidente Luciano Mariano. "E' stato un anno complesso, ancora caratterizzato da una pandemia che, nel primo semestre soprattutto, ha messo a dura prova non solo le attività produttive, ma anche il sistema sociale e le famiglie.

In questo contesto la Fondazione ha confermato la forte presenza, al fianco di enti e istituzioni, estendendo a nuovi progetti il sostegno economico".

Grande interesse hanno riscontrato i Bandi, strumento operativo introdotto per la prima volta: destinati 950mila euro a fronte di oltre 130 domande pervenute, di cui 82 ammesse al finanziamento.

Istruzione e formazione hanno rappresentato, anche nel 2021, un significativo impegno economico con il rinnovo della convenzione con l'Università del Piemonte Orientale e la stipula dell'accordo triennale con il Conservatorio Vivaldi. "Il percorso virtuoso intrapreso - assicura Mariano - proseguirà anche per il 2022". Previste, infatti, erogazioni per oltre 5 milioni di euro. (ANSA).