ContemporaneA Parole e Storie di donne, a Biella 30 ospiti

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Al via l'appuntamento con la terza edizione di ContemporaneA. Parole e storie di donne, a Biella dal 23 al 25 settembre: tre giornate, oltre 30 ospiti e 24 appuntamenti per parlare di letteratura, medicina di genere, scienza, spettacolo, arte contemporanea, sostenibilità, filosofia, managerialità, musica e molto altro. Anche quest'anno l'obiettivo del festival è quello di incoraggiare l'incontro con personalità di provenienze diverse, valorizzando la loro competenza, la loro storia e il loro lavoro. Gli incontri si terranno a Palazzo Ferrero, alla galleria BI-BOx Art Space, nella Biblioteca Civica e al Teatro Sociale.

Cresce l'attesa per gli incontri con alcune tra le scrittrici più interessanti del panorama letterario contemporaneo, tra cui Stefania Auci, Chiara Tagliaferri, Marilù Oliva ed Espérance Hakuzwimana, che saranno a Biella per parlare del loro lavoro e della loro esperienza. Al centro dell'appuntamento con Domitilla Pirro, direttrice creativa di "Fronte del Borgo" alla Scuola Holden di Torino, la letteratura come mezzo per sostenere le giovani generazioni nella scoperta di sé e del mondo. Due sono gli incontri dedicati alle scrittrici del passato, con la presentazione de Le signore della scrittura di Sandra Petrignani, in cui sono raccolte interviste vere e immaginarie alle grandi autrici del Novecento italiano, e di Un anno con Virginia Woolf di Nadia Fusini. Torna un format molto amato dal pubblico, quello del Pranzo con la scrittrice, durante il quale l'ospite racconta la sua autrice preferita: quest'anno, Marilù Oliva racconta la narratrice e saggista Maria Rosa Cutrufelli, mentre Viola Ardone dedica il suo intervento a Natalia Ginzburg.

