Guardia di Finanza, celebrata festa del santo patrono

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Questa mattina al Santuario di Santa Rita a Torino l'arcivescovo Roberto Repole, ha celebrato una funzione religiosa in occasione della ricorrenza annuale di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Alla messa erano presenti il comandante regionale del Piemonte - Valle D'Aosta, il generale Benedetto Lipari e il comandante provinciale, il generale Luigi Vinciguerra, le principali autorità civili e militari cittadine e una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado in servizio a Torino e delle Fiamme Gialle in congedo, appartenenti all'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, accompagnati dai propri familiari.

In concomitanza con la ricorrenza, la Guardia di Finanza ha celebrato anche la 'giornata della memoria', per ricordare i finanzieri che si sono sacrificati nell'adempimento del proprio dovere. (ANSA).