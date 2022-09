Al via domani Fish&Chips, International Erotic Film Festival

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Dopo due anni di pausa, torna domani 22 settembre fino al 25 settembre al Cinema Massimo Fish&Chips Film Festival, primo festival in Italia dedicato al cinema erotico e del sessuale, inaugurato sotto la Mole nel 2016. Due concorsi di cortometraggi, uno soft e uno XXX, che vedranno premiate le migliori opere che sapranno affrontare il tema delle sessualità in maniera innovativa, intelligente e creativa. A ciascuna verrà assegnato dalla giuria ufficiale un premio in denaro di euro 500,00, di cui uno offerto dallo sponsor Sexjujube.

Oltre al concorso, laboratori, incontri, performance, dibattiti e proiezioni fuori concorso renderanno Torino per 4 giorni la capitale del piacere: libero, consensuale e sicuro. Ingresso vietato ai minori di 18 anni. (ANSA).