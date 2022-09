A Terra Madre Salone del Gusto il Commercio Equo Solidale

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Il Commercio Equo Solidale sbarca a Terra Madre Salone del Gusto, l'evento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto in programma a Torino dal 22 al 26 settembre. Altromercato/Mondo Nuovo, Frantoio del Parco, LiberoMondo, Pietra di Scarto e Shadhilly sono le imprese equosolidali aderenti a Equo Garantito, l'associazione di categoria delle organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale che, sabato 24 settembre alle ore 17, presente nel suo spazio il libro del sociologo Marco Omizzolo, presidente di In Migrazione e Tempi Moderni, 'Per motivi di giustizia', un viaggio tra le storie dei braccianti che si ribellano alla schiavitù delle agromafie e del caporalato.

La partecipazione a Terra Madre è anche l'occasione per sostenere le realtà che promuovono i prodotti e i principi di un'economia di giustizia, in continuità con Puoi fidarti, è Equo Garantito, la campagna per valorizzare l'impegno delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale aderenti ad Equo Garantito che, da oltre 30 anni in Italia, producono, importano e rivendono i prodotti del Commercio Equo e Solidale rispettando gli standard internazionali. (ANSA).